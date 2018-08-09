ООС: боевики 44 раза нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 44 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе дважды из тяжелого вооружения. За минувшие сутки в результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения. С одной военнослужащим Объединенных сил потеряна связь в ходе боевого столкновения. Поиски продолжаются. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Боевики 44 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения.
“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новозвановка, Золотого, Луганского, Новолуганское, Майорская, Новоселовка Вторая, Новомихайловка, Красногоровка, Марьинка, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Крымского и Авдеевки, а неподалеку от Майорская зафиксировано боестолкновение”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения. С одной военнослужащим Объединенных сил потеряна связь в ходе боевого столкновения. Поиски продолжаются.
По данным разведки двух боевиков уничтожены, четверо получили ранения.