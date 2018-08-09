ООС: бойовики 44 рази порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 44 рази порушували режим припинення вогню, у тому числі двічі із важкого озброєння. За минулу добу внаслідок бойових дій один захисник України загинув, троє отримали поранення. З одним військовослужбовцем Об'єднаних сил втрачений зв’язок у ході бойового зіткнення. Пошуки тривають. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
Бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі двічі із важкого озброєння.
“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Золотого, Луганського, Новолуганського, Майорська, Новоселівки Другої, Новомихайлівки, Красногорівки, Мар’їнки, Авдіївки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм наші позиції біля Кримського та Авдіївки, а неподалік від Майорська зафіксоване бойове зіткнення”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, троє отримали поранення. З одним військовослужбовцем Об’єднаних сил втрачений зв’язок в ході бойового зіткнення. Пошуки тривають.
За даними розвідки двох бойовиків знищено, четверо дістали поранення.