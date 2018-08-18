ООС: боевики 40 раз нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.

Боевики 40 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз с вооружения, которое запрещено минского договоренностями.

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечено также применение миномета калибром 82 мм. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новозвановка, Новолуганское, Луганского, Марьинки, Красногоровка, Невельского, Новомихайловка, Чермалык, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм защитников Чермалыка”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В результате боевых действий двое украинских защитников получили легкие ранения.

По данным разведки двое боевиков уничтожены, один получил ранения.