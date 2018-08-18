ООС: бойовики 40 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників отримали легкі поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.
Бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Відмічено також застосування міномету калібром 82 мм. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Новолуганського, Луганського, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм захисників Чермалика”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Внаслідок бойових дій двоє українських захисників отримали легкі поранення.
За даними розвідки двоє бойовиків знищено, один дістав поранення.