ООС: боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.

Боевики 30 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз с вооружения, которое запрещено минского договоренностями.

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Отмечено также применение реактивных систем залпового огня БМ-21 „Град“ и минометов калибром 120 и 82 мм. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новозвановка, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из „Градов“ и 120-мм минометов защитников Светлодарска, а с минометов калибром 82 мм — защитников Крымского, Луганского и Новгородского”, — говорится в повидомлеенни пресс-центра ООС.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки двое боевиков получили ранения.