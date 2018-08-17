ООС: бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 5 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.
Бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 5 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відмічено також застосування реактивних систем залпового вогню БМ-21 „Град“ та мінометів калібром 120 та 82 мм. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новгородського, Красногорівки, Мар’їнки, Новотроїцького, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із „Градів“ та 120-мм мінометів захисників Світлодарська, а із мінометів калібром 82 мм — захисників Кримського, Луганського та Новгородського”, — йдеться у повідомлеенні прес-центру ООС.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
За даними розвідки двоє бойовиків дістали поранення.