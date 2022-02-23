ООС: боевики 29 раз нарушили "тишину" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. На Донбассе по состоянию на 12:00 зафиксировано 29 вражеских нарушений “режима тишины”, 25 из которых с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщил начальник прессслужбы Объединенных сил Павел Ковальчук во время брифинга, передает УНН.
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"Сегодня по состоянию на 12:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 обстрелов, из них 25 из тяжелого вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сказал Ковальчук.
Детали
По его словам, сегодня ночью защитников Новотошковского противник обстрелял из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", использовав 120 снарядов.
"Объединенные силы адекватно отвечают на действия захватчиков, открывая огонь лишь по позициям оккупационных войск", - отметил он.
Дополнение
На Донбассе по состоянию на 11:00 было зафиксировано 25 вражеских нарушений “режима тишины”, 21 из которых с применением тяжелого вооружения.
Накануне СБУ обнародовала разговоры боевиков, которые в феврале этого года начали эскалацию событий на Донбассе.