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ООС: бойовики 29 разів порушили "тишу" на Донбасі

ООС: бойовики 29 разів порушили "тишу" на Донбасі

Київ • УНН

 • 90509 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. На Донбасі станом на 12:00 зафіксовано 29 ворожих порушень “режиму тиші”, 25 з яких із застосуванням важкого озброєння. Про це повідомив начальник пресслужби Об’єднаних сил Павло Ковальчук під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 обстрілів, з них 25 з важкого озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в наслідок дій ворога немає", - сказав Ковальчук.

Деталі

За його словами, сьогодні вночі оборонців Новотошківського противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", використавши 120 снарядів.

"Об'єднані сили адекватно відповідають на дії загарбників, відкриваючи вогонь лише по позиціях окупаційних військ", - зазначив він.

Доповнення

На Донбасі станом на 11:00 було зафіксовано 25 ворожих порушень “режиму тиші”, 21 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Напередодні СБУ оприлюднила розмови бойовиків, які у лютому цього року почали ескалацію подій на Донбасі.

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