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ООС: боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня

ООС: боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Во время боевых действий прошлой и текущей эпохи потерь наших войск нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки, 18 июня, активные боевые действия продолжались в Луганской области, где боевики предприняли провокационных действий в районе населенного пункта Новотошковское, а на Горловском направлении — в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

“На Донецком направлении, вблизи Авдеевки и опытно во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили два украинских военнослужащих. Не прекращаются боевые действия на Мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединский, где применение оккупантами минометов подвергали опасности мирное население”, — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

В общем боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз огонь вел из тяжелого вооружения.

В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено 1 боевую бронированную машину противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов получили ранения.

Ночь текущих суток прошла без обострения обстановки — враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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