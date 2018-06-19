ООС: бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат наших військ немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Минулої доби, 18 червня, активні бойові дії тривали на Луганщині, де бойовики вдалися до провокаційних дій у районі населеного пункту Новотошківське, а на Горлівському напрямку — в районі населеного пункту Верхньоторецьке.
“На Донецькому напрямку, поблизу Авдіївки та Опитного під час бойових дій з використанням стрілецької зброї та гранатометів поранення отримали два українських військовослужбовця. Не припиняються бойові дії на Маріупольському напрямку в районі селищ Старогнатівка, Чермалик та Лебединське, де застосування окупантами мінометів наражало на небезпеку мирне населення”, — йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.
Загалом бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів вогонь вів з важкого озброєння.
У результаті узгоджених дій підрозділів Об’єднаних сил, за даними розвідки, знищено 1 бойову броньовану машину противника та вантажівку ГАЗ-66, 5 окупантів поранено.
Ніч поточної доби минула без загострення обстановки — ворог 4 рази порушував режим припинення вогню без застосування важкого озброєння. Втрат серед українських захисників немає.