ООС: боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции имеет некоторые признаки обострения, однако, остаётся полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник 5 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, ночью враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из артиллерии калибра 122 мм, и, примерно в то же время, открывал огонь в районе Крымского из минометов калибра 82 и 120 мм. Два случая применения оккупантами минометов зафиксировано также вблизи Золотого. Кроме того, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединский и Широкино. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил.
По данным разведки, 31 октября 4-х человек из состава боевиков ранены.