ООС: бойовики 24 рази порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції має деякі ознаки загострення, проте, залишається цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник 5 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Нижнє, вночі ворог обстріляв опорні пункти Об’єднаних сил з артилерії калібру 122 мм, та, приблизно в той же час, відкривав вогонь в районі Кримського з мінометів калібру 82 та 120 мм. Два випадки застосування окупантами мінометів зафіксовано також поблизу Золотого. Крім того, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Новоселівка Друга, Авдіївка, Піски, Новотроїцьке, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
У ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил.
За даними розвідки, 31 жовтня 4-х осіб зі складу бойовиків поранено.