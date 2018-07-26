ООС: боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33902 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100168 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122331 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129977 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168190 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153011 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140828 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130416 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180566 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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ООС: боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня

ООС: боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 24 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения. В результате вражеского огня двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки, 25 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения.

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганское, Южного, Авдеевки, Марьинки, опытно, Песков, Богдановка, Водяного, Павлополь, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

За минувшие сутки двое наших защитников получили ранения.

По данным разведки один боевик погиб и трое получили ранения.

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