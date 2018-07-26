ООС: боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 24 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения. В результате вражеского огня двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки, 25 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения.
“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганское, Южного, Авдеевки, Марьинки, опытно, Песков, Богдановка, Водяного, Павлополь, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
За минувшие сутки двое наших защитников получили ранения.
По данным разведки один боевик погиб и трое получили ранения.