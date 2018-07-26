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ООС: бойовики 24 рази порушували режим припинення вогню

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 24 рази порушували режим припинення вогню, у тому числі 1 раз із важкого озброєння. Унаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 25 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із важкого озброєння.

“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Богданівки, Водяного, Павлополя, Гнутового, Лебединського та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Пісків застосували міномет калібром 120 мм”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

За минулу добу двоє наших захисників отримали поранення.

За даними розвідки один бойовик загинув та троє дістали поранення.

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