ООС: боевики 23 раза нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 23 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностям 120-мм миномета. В результате вражеского огня были ранены двое наших защитников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Боевики 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз с запрещенного Минскими договоренностям 120-мм миномета.
“Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковское, Новолуганское, Железного, Марьинки, Авдеевка, Красногоровка, Песков, Талаковка, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополь. Своими активными действиями враг пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь”, — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.
К сожалению, в результате вражеского огня были ранены двое наших защитников.
По уточненным данным разведки одного оккупанта уничтожены, трое ранены.