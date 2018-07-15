ООС: боевики 23 раза нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Боевики 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз с запрещенного Минскими договоренностям 120-мм миномета.

“Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковское, Новолуганское, Железного, Марьинки, Авдеевка, Красногоровка, Песков, Талаковка, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополь. Своими активными действиями враг пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь”, — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

К сожалению, в результате вражеского огня были ранены двое наших защитников.

По уточненным данным разведки одного оккупанта уничтожены, трое ранены.