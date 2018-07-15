ООС: бойовики 23 рази порушували режим припинення вогню

Упродовж минулої доби, 14 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями 120-мм міномету.

“Російські окупаційні війська проявляли активність і вели вогонь по захисниках Кримського, Новотошківського, Новолуганського, Залізного, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Пісків, Талаківки, Гнутового, Широкиного, Водяного та Павлополя. Своїми активними діями ворог намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь”, — йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.

Нажаль, внаслідок ворожого вогню було поранено двох наших захисників.

За уточненими даними розвідки одного окупанта знищено, трьох поранено.