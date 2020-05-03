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ООС: боевики 23 раза обстреляли украинские позиции, есть раненые

Киев • УНН

 • 13611 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 23 раза обстреляли украинские позиции, есть раненые

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник трижды обстреливал наши позиции:

  • Неподалеку Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
  • Рядом с Богдановкой враг вел огонь по украинским военнослужащим из минометов 82-го калибра — 15 мин, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • Из беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.
  • Неподалеку Старогнатовки, Песков, Каменки и Марьинки захватчики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

“Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов”, — говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские наемники пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил:

  • Вблизи Хутора Вольный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра.
  • По окрестностям Орехово враг совершил пять обстрелов, применив 48 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
  • По населенному пункту Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Южного дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

“Наши воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После чего оккупанты прекратили свою активность. По данным разведки 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили”, — говорится в сообщении.

“С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Широкино и Богдановки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились”, — добавили в пресс-центре ООС.

Добавляется, что за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

“Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, — резюмировали военные.

Напомним, комбату объявили подозрение за схему присвоения 272 тыс. грн выплат участникам боевых действий.

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