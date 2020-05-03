ООС: боевики 23 раза обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник трижды обстреливал наши позиции:
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- Неподалеку Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
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- Рядом с Богдановкой враг вел огонь по украинским военнослужащим из минометов 82-го калибра — 15 мин, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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- Из беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.
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- Неподалеку Старогнатовки, Песков, Каменки и Марьинки захватчики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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“Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов”, — говорится в сообщении.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские наемники пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил:
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- Вблизи Хутора Вольный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра.
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- По окрестностям Орехово враг совершил пять обстрелов, применив 48 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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- По населенному пункту Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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- Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Южного дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.
“Наши воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После чего оккупанты прекратили свою активность. По данным разведки 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили”, — говорится в сообщении.
“С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Широкино и Богдановки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились”, — добавили в пресс-центре ООС.
Добавляется, что за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
“Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, — резюмировали военные.
Напомним, комбату объявили подозрение за схему присвоения 272 тыс. грн выплат участникам боевых действий.