ООС: боевики 19 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 19 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой.
Боевики 19 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 3 раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
“Противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино. На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Донецком — около Луганского, на Мариупольском направлении — в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы. В первом случае это было оружие калибра 120, а в других — 82 мм”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен.
Весь огонь, кроме одного случая, боевики сконцентрировали на двух направлениях. Чаще всего открывали огонь на Приазовье, чуть меньше обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. Для огневого воздействия боевики, в основном, использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Подразделения Объединенных сил действовали адекватно ситуации.
По данным разведки, 28 октября, 3-х боевиков были уничтожены, еще 6 — получили ранения.