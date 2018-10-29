ООС: бойовики 19 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою.
Бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
“Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Славне, Тарамчук, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине. На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Донецькому — біля Луганського, на Маріупольському напрямку — в районі населеного пункту Гнутове противник застосовував міномети. В першому випадку це була зброя калібру 120, а в інших — 82 мм”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Упродовж минулої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.
Увесь вогонь, крім одного випадку,бойовики сконцентрували на двох напрямках. Найчастіше відкривали вогонь на Приазов’ї, трохи менше обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Для вогневого впливу бойовики, в основному, використовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Підрозділи Об’єднаних сил діяли адекватно ситуації.
За даними розвідки, 28 жовтня, 3-х бойовиків було знищено, ще 6 — отримали поранення.