ООС: боевики 10 раз нарушили режим тишины, один военный ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На все враждебные обстрелы Объединенные силы реагировали прицельным огнем", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял наши позиции вблизи Опытного, Красногоровки и Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Применяя дежурные огневые средства, украинские защитники жестко подавили огневую активность оккупантов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили шесть обстрелов с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений.
По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.
С направления населенного пункта Золотое-5 оккупанты выпустили по окрестностям Орехового восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, из минометов калибра 82 мм вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин.
Днем возле Крымского враг в течение получаса вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Сегодня, в результате вражеских обстрелов, получил ранения один из военнослужащих Объединенных сил. В районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня.