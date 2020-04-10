ООС: боевики 10 раз нарушили режим тишины, один военный ранен

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На все враждебные обстрелы Объединенные силы реагировали прицельным огнем", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял наши позиции вблизи Опытного, Красногоровки и Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Применяя дежурные огневые средства, украинские защитники жестко подавили огневую активность оккупантов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили шесть обстрелов с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.

С направления населенного пункта Золотое-5 оккупанты выпустили по окрестностям Орехового восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, из минометов калибра 82 мм вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин.

Днем возле Крымского враг в течение получаса вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Сегодня, в результате вражеских обстрелов, получил ранения один из военнослужащих Объединенных сил. В районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня.

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