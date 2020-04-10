ООС: бойовики 10 разів порушили режим тиші, одного військового поранено

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"10 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На усі ворожі обстріли Об’єднані сили реагували прицільним вогнем у відповідь", - повідомили у пресцентрі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв наші позиції поблизу Опитного, Красногорівки і Авдіївки з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Застосовуючи чергові вогневі засоби, українські захисники жорстко подавили вогневу активність окупантів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили шість обстрілів із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Новозванівки противник випустив 13 мін 120-го калібру, а оборонців Новоолександрівки ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін.

З напрямку населеного пункту Золоте-5 окупанти випустили по околицях Оріхового вісім мін 120-го та десять — 82-го калібру, а також вели вогонь з гранатометів різних систем. Крім того, з мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції поруч з Новотошківським, випустивши вісім мін.

Вдень поблизу Кримського ворог протягом півгодини вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Сьогодні, внаслідок ворожих обстрілів, отримав поранення один з військовослужбовців Об’єднаних сил. В районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 9 квітня збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню.

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