ООС: боевики 10 раз обстреливали украинские позиции, 4 бойцов получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. 3 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
два раза неподалеку Павлополь - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;
около Водяного - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Новотроицкого - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Гнутово - с станковой противотанкового гранатомета.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Троицкого - с запрещенной минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Крымского - из стрелкового оружия;
неподалеку Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела четыре военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Противник совершил обстрел позиции подразделений Объединенных сил вблизи Водяного из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, боевикам угрожают увольнением за отказ от российской "паспортизации".