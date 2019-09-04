ООС: боевики 10 раз обстреливали украинские позиции, 4 бойцов получили ранения

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

два раза неподалеку Павлополь - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;

около Водяного - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Гнутово - с станковой противотанкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Троицкого - с запрещенной минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского - из стрелкового оружия;

неподалеку Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела четыре военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Противник совершил обстрел позиции подразделений Объединенных сил вблизи Водяного из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, боевикам угрожают увольнением за отказ от российской "паспортизации".