На оккупированный Донбасс прибыли дополнительные диверсионные группы со спецназовцами ВС РФ - разведка

"На временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ. При этом противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из России на временно оккупированную территорию неконтролируемые Украинские власти участка границы вне пунктов контроля", - сказал представитель Минобороны.

Кроме того, по его словам, командование российских оккупационных войск с 1 сентября увеличило интенсивность мероприятий по провоцированию обострения обстановки на линии соприкосновения.

В частности, активизирована диверсионно-разведывательная деятельность и снайперские обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции соединений и частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ, дополнительных диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар.

Как сообщал УНН, боевикам угрожают увольнением за отказ от российской "паспортизации".