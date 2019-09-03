На окупований Донбас прибули додаткові диверсійні групи зі спецпризначенцями ЗС РФ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Ростовської області прибули додаткові диверсійні групи зі складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"На тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Ростовської області прибули додаткові диверсійні групи зі складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ. При цьому, противник продовжує використовувати для прихованого переміщення особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів з Росії на тимчасово окуповану територію неконтрольовані українською владою ділянки кордону поза пунктами контролю", - сказав речник Міноборони.
Крім того, з його слів, командування російських окупаційних військ з 1 вересня збільшило інтенсивність заходів з провокування загострення обстановки на лінії зіткнення.
Зокрема, активізовано диверсійно-розвідувальну діяльність та снайперські обстріли позицій Об’єднаних сил за рахунок прибулих на передові позиції з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів ЗС РФ додаткових диверсійно-розвідувальних груп та снайперських пар.
Як повідомляв УНН, бойовикам погрожують звільненням за відмову від російської "паспортизації".