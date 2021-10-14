ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня. За прошедшие сутки, 13 октября, российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия.
Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Причепиловки наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Водяного, что на Приазовье, враг применил гранатометы различных систем и стрелкового оружия.
В сторону населенного пункта Новотошковское российско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Позиции украинских воинов у Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
“В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное”, — говорится в сообщении.
Реакция украинской стороны
“Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минского договоренностями вооружение”, — сообщили в штабе.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали военные.
Напомним
Российские вооруженные формирования с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины.