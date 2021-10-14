ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Упродовж минулої доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів.
В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В напрямку Мар’їнки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Неподалік Причепилівки найманці вели обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, та стрілецької зброї.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецької зброї.
В бік населеного пункту Новотошківське російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Новоолександрівки обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Позиції українських воїнів біля Новотроїцького ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
“Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я — задовільний”, — йдеться у повідомленні.
Реакція української сторони
“Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — повідомили у штабі.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 14 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували військові.
Нагадаємо
Російські збройні формування з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювали розвідку залишених позицій Збройних сил України.