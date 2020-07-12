ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

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КИЕВ. 12 июля. УНН. 11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, вблизи Водяного оккупанты на рассвете применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, а в вечернее время — ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В пригородах Марьинки и Авдеевки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, на подступах к Новотошковское и Майорское агрессор неоднократно обстреливал наших защитников из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Орехово захватчики также использовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

“За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали неотложную помощь врачей”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил “своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации” и “прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий”.

“По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили одного захватчика. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего”, — говорится в сообщении.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в частности из запрещенных образцов вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения сторон.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, противник применил артиллерийские системы калибра 152 мм на подступах к Новотошковское, а 120-ти мм минометы — вблизи Крымского. По нашим оборонным укреплениям в районе населенного пункта Хутор Вольный агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, противник вел огонь из минометов калибра 120 мм по окрестностям Авдеевки. Защитников опытных и Марьинки противник обстреливал из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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