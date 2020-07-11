Посли чотирьох держав ЄС передали на Донбас гуманітарну допомогу для військових та лікарів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Посли чотирьох республік — Польщі, Латвії, Словаччини та Естонії передали гуманітарну допомогу військовим та лікарям на Донбас. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ООС.
“В ході кількаденного візиту на Донбас, посли чотирьох республік — Польщі, Латвії, Словаччини та Естонії передали гуманітарну допомогу військовим та лікарям. Окрім участі в святкуванні 6-ї річниці визволення від російської окупації міст Східної України, представники міжнародної делегації відвідали місцеві лікарні та військові частини”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що перебуваючи у Слов’янську іноземні гості мали змогу побачити завершальний етап ремонту і дообладнання будівлі “Обласна клінічна психіатрична лікарня міста Слов’янськ”, кошти на який виділили латвійці. Відвідали делегати і медиків у “Слов’янській центральній районній лікарні” та оглянули хірургічного відділення і операційний блок інтенсивної терапії, де розміщуватиметься нове медичне обладнання, яке було надано у вигляді гуманітарної допомоги.
“Це вже 20 вантаж від Латвії в якості медичного обладнання, — сказав Юріс Пойканс, Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні. — Ми й надалі будемо підтримувати Донбас, допоки буде потрібна наша допомога. Також, ми вирішили започаткувати дружбу між містами наших країн. Відтепер у Попасній та Бахмуті є міста-побратими у Латвії”.
Також, Латвійська Республіка передала понад 5 тонн гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок пожежі на Луганщині. А в рамках боротьби з COVID-2019 посли також передали 2 апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту та дезінфікуючи засоби для поверхонь.
Вантаж був переданий кандидатом на посаду Почесного консула Латвійської Республіки в Донецькій області Олександром Павенком та доправлений силами військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил.