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Посли чотирьох держав ЄС передали на Донбас гуманітарну допомогу для військових та лікарів

Посли чотирьох держав ЄС передали на Донбас гуманітарну допомогу для військових та лікарів

Київ • УНН

 • 17746 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Посли чотирьох республік — Польщі, Латвії, Словаччини та Естонії передали гуманітарну допомогу військовим та лікарям на Донбас. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ООС.

“В ході кількаденного візиту на Донбас, посли чотирьох республік — Польщі, Латвії, Словаччини та Естонії передали гуманітарну допомогу військовим та лікарям. Окрім участі в святкуванні 6-ї річниці визволення від російської окупації міст Східної України, представники міжнародної делегації відвідали місцеві лікарні та військові частини”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що перебуваючи у Слов’янську іноземні гості мали змогу побачити завершальний етап ремонту і дообладнання будівлі “Обласна клінічна психіатрична лікарня міста Слов’янськ”, кошти на який виділили латвійці. Відвідали делегати і медиків у “Слов’янській центральній районній лікарні” та оглянули хірургічного відділення і операційний блок інтенсивної терапії, де розміщуватиметься нове медичне обладнання, яке було надано у вигляді гуманітарної допомоги.

“Це вже 20 вантаж від Латвії в якості медичного обладнання, — сказав Юріс Пойканс, Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні. — Ми й надалі будемо підтримувати Донбас, допоки буде потрібна наша допомога. Також, ми вирішили започаткувати дружбу між містами наших країн. Відтепер у Попасній та Бахмуті є міста-побратими у Латвії”.

Також, Латвійська Республіка передала понад 5 тонн гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок пожежі на Луганщині. А в рамках боротьби з COVID-2019 посли також передали 2 апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту та дезінфікуючи засоби для поверхонь.

Вантаж був переданий кандидатом на посаду Почесного консула Латвійської Республіки в Донецькій області Олександром Павенком та доправлений силами військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил.

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