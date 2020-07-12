ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені

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КИЇВ. 12 липня. УНН. 11 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, поблизу Водяного окупанти на світанку застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм, а у вечірній час — ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. У передмістях Мар’їнки та Авдіївки противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, на підступах до Новотошківського і Майорська агресор неодноразово обстрілював наших захисників з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Оріхового загарбники також використали станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

“За минулу добу троє українських воїнів отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил “своєчасно реагували на ворожі збройні провокації” та “прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій”.

“За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили одного загарбника. Окрім того, за уточненими даними, 10 липня втрати противника додатково склали ще одного загиблого”, — йдеться у повідомленні.

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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, зокрема із заборонених зразків озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування сторін.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, противник застосував артилерійські системи калібру 152 мм на підступах до Новотошківського, а 120-ти мм міномети — поблизу Кримського. По наших оборонних укріпленнях в районі населеного пункту Хутір Вільний агресор використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм по околицях Авдіївки. Захисників Опитного та Мар’їнки противник обстрілював зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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