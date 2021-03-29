ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. За прошедшие сутки, 28 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, из которых 8 обстрелов наших позиций, 1 дистанционное минирование и 1 обстрел населенного пункта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Что известно
Так, недалеко от населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье, по нашим защитникам противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Причепиловки враг применил ручной противотанковый гранатомет. Вблизи поселков Южный и Широкино противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм.
В направлении населенного пункта Луганское врагом было осуществлено дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
А также из минометов 120-мм был обстрелян населенный пункт Водяное, что на Приазовье.
Боевых потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет.
Реакция украинской стороны
“О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, — говорится в сообщении.
Ситуация с начала суток
“По состоянию на 7 часов утра, 29 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так недалеко Светлодарска российско-оккупационные войска открывали вгонь со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”, — отчитались военные.
Потерь среди защитников Вооруженных Сил Украины нет.
Напомним
Президент Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию на востоке Украины и следующие шаги по достижению мира с лидерами стран “нормандской четверки” после того, как 26 марта на Донбассе были убиты четыре военных ВС Украины.