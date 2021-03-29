ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Протягом минулої доби, 28 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, з яких 8 обстрілів наших позицій, 1 дистанційне мінування та 1 обстріл населеного пункту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Що відомо
Так, неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, по нашим захисникам противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Причепілівки ворог застосував ручний протитанковий гранатомет. Поблизу селищ Південне та Широкине противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.
У напрямку населеного пункту Луганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
А також з мінометів 120-мм був обстріляний населений пункт Водяне, що на Приазов’ї.
Бойових втрат серед українських захисників та цивільного населення немає.
Реакція української сторони
“Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, — йдеться у повідомленні.
Ситуація від початку доби
“Станом на 7 годину ранку, 29 березня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так неподалік Світлодарська російсько-окупаційні війська відкривали вгонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів”, — відзвітували військові.
Втрат серед захисників Збройних Сил України немає.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський планує обговорити ситуацію на сході України та наступні кроки із досягнення миру з лідерами країн “нормандської четвірки” після того, як 26 березня на Донбасі було вбито чотирьох військових ЗС України.