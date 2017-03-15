ООН: за время конфликта на Донбассе погибли 9,94 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. С начала конфликта в Донбассе до 12 марта этого года погибли не менее 9 тыс. 940 человек, еще 23 тыс. 455 получили ранения. Об этом говорится в обнародованном отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, передает УНН.
"В целом, за период с середины апреля 2014 года до 12 марта 2017 года, погибли по меньшей мере 9940 человек и еще 23455 получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это консервативная оценка, сделанная на основе имеющихся данных. Эти цифры включают украинских военнослужащих, гражданское население и членов вооруженных групп.
"Более 2000 - это гражданские лица, которые погибли в ходе боевых действий. Количество гражданских лиц, которые были ранены в результате конфликта, оценивается на уровне от 7000 до 9000 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, ООН зафиксировала 130 пострадавших на Донбассе в течение четырех месяцев .