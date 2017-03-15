ООН: за час конфлікту на Донбасі загинули 9,94 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. З початку конфлікту на Донбасі до 12 березня цього року загинули щонайменше 9 тис. 940 людей, ще 23 тис. 455 отримали поранення. Про це йдеться в оприлюдненому звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні, передає УНН.
"Загалом, за період з середини квітня 2014 року до 12 березня 2017 року, загинуло щонайменше 9940 осіб та ще 23455 було поранено", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, це консервативна оцінка, зроблена на основі наявних даних. Ці цифри включають українських військовослужбовців, цивільне населення та членів озброєних груп.
"Понад 2000 - це цивільні особи, що загинули в ході бойових дій. Кількість цивільних осіб, яких було поранено внаслідок конфлікту, оцінюється на рівні від 7000 до 9000 осіб", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, ООН зафіксувала 130 постраждалих на Донбасі протягом чотирьох місяців.