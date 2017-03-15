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ООН зафіксувала 130 постраждалих на Донбасі протягом чотирьох місяців

ООН зафіксувала 130 постраждалих на Донбасі протягом чотирьох місяців

Київ • УНН

 • 9682 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У період з 16 листопада 2016 року до 15 лютого 2017 року ООН зафіксувала 130 постраждалих внаслідок конфлікту на Донбасі. Про це під час брифінгу заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає УНН.

"З 16 листопада 2016 року до 15 лютого 2017 року ми задокументували 130 жертв серед цивільного населення, пов’язаних з конфліктом, 23 людини загинули, 107 – отримали поранення. Обстріли, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, спричинили 65% цих втрат", - повідомила Ф.Фрейзер.

Як повідомляв УНН, за даними ОБСЄ, з початку 2017 року на Донбасі постраждало 86 осіб, 16 з яких - загинули.

 

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