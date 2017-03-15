ООН зафиксировала 130 пострадавших на Донбассе в течение четырех месяцев

"С 16 ноября 2016 года до 15 февраля 2017 года мы задокументировали 130 жертв среди гражданского населения, связанных с конфликтом, 23 человека погибли, 107 - получили ранения. Обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня, вызвали 65% этих потерь", - сообщила Ф.Фрейзер.

Как сообщал УНН, по данным ОБСЕ, с начала 2017 года на Донбассе пострадали 86 человек, 16 из которых - погибли.