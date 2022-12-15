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ООН в этом году предоставила Украине на гуманитарную помощь более 4,5 млрд долл. - Шмыгаль

ООН в этом году предоставила Украине на гуманитарную помощь более 4,5 млрд долл. - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 963964 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Организация Объединенных Наций в этом году предоставила более 4,5 млрд долларов на гуманитарную помощь Украине. Об этом на брифинге сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата

”В этом году ООН направила более 4,5 млрд долларов для оказания гуманитарной помощи населению Украины, что пострадало в результате агрессии российской федерации, а также украинцам, выехавшим в другие страны”, - сказал Премьер.

Детали

Шмыгаль также сообщил, что уже есть договоренности по развертыванию дополнительных направлений помощи. Приоритетными остаются предоставление помощи внутренне перемещенным лицам, программа по восстановлению поврежденного военными действиями жилья, оказание гумпомощи на деоккупированных территориях, эвакуация гражданского населения из мест проведения активных боевых действий.

Особо глава правительства отметил необходимость в поддержке восстановления энергетической инфраструктуры, ведь 12 млн украинцев находятся в условиях частичного или полного отсутствия электроэнергии.

Добавим

ЕС собирается выделить Украине 18 млрд евро на 2023 год. 14 декабря Европейский парламент согласовал кредит Украине.

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