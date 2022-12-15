ООН цього року надала Україні на гуманітарну допомогу понад 4,5 млрд дол. - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Організація Об’єднаних Націй цього року надала понад 4,5 млрд доларів на гуманітарну допомогу Україні. Про це під час брифінгу повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
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”Цього року ООН спрямувала понад 4,5 млрд доларів для надання гуманітарної допомоги населенню України, що постраждало внаслідок агресії російської федерації, а також українцям, які виїхали в інші країни”, - сказав Прем’єр.
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Шмигаль також повідомив, що вже є домовленості щодо розгортання додаткових напрямів допомоги. Водночас пріоритетними залишаються надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, програма з відбудови пошкодженого військовими діями житла, надання гумдопомоги на деокупованих територіях, евакуація цивільного населення з місць проведення активних бойових дій.
Особливо очільник уряду наголосив на потребі у підтримці відновлення енергетичної інфраструктури, адже 12 млн українців перебувають в умовах часткової або повної відсутності електроенергії.
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ЄС збирається виділити Українв 18 млрд євро на 2023 рік. 14 грудня Європейський парламент погодив кредит Україні.