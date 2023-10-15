ООН: предупреждение Израиля об эвакуации с севера Газы вызвало "массовое перемещение"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Предупреждение Израиля об эвакуации северной части сектора Газа вызвало «массовое перемещение» на юг палестинского анклава. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на ООН, передает УНН.
Детали
Израиль предупредил 1,1 миллиона палестинских мирных жителей, чтобы они покинули северную часть Газы, и постоянный поток семей в перегруженных автомобилях, грузовиках и повозках с ослами с тех пор направляется на юг.
«Массовое перемещение с севера на юг сектора Газа продолжается с… утра пятницы, после того как Израиль приказал жителям эвакуировать районы накануне военных операций», — говорится в обновленном отчете гуманитарного агентства ООН.
«Гуманитарные партнеры сообщают, что количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) значительно возросло за последние 24 часа; однако точное количество неизвестно», – говорится в нем.
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Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.