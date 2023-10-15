ООН: предупреждение Израиля об эвакуации с севера Газы вызвало "массовое перемещение"

Детали

Израиль предупредил 1,1 миллиона палестинских мирных жителей, чтобы они покинули северную часть Газы, и постоянный поток семей в перегруженных автомобилях, грузовиках и повозках с ослами с тех пор направляется на юг.

«Массовое перемещение с севера на юг сектора Газа продолжается с… утра пятницы, после того как Израиль приказал жителям эвакуировать районы накануне военных операций», — говорится в обновленном отчете гуманитарного агентства ООН.

«Гуманитарные партнеры сообщают, что количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) значительно возросло за последние 24 часа; однако точное количество неизвестно», – говорится в нем.

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Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.