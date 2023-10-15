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ООН: попередження Ізраїлю про евакуацію з півночі Гази спричинило "масове переміщення"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Попередження Ізраїлю про евакуацію північної частини сектора Газа спричинило «масове переміщення» на південь палестинського анклаву. Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на ООН, передає УНН.

ООН: попередження Ізраїлю про евакуацію з півночі Гази спричинило "масове переміщення"

Деталі

Ізраїль попередив 1,1 мільйона палестинських мирних жителів, щоб вони покинули північну частину Гази, і постійний потік сімей у перевантажених автомобілях, вантажівках і возах з ослями з тих пір прямує на південь.

«Масове переміщення з півночі на південь сектору Газа триває з… ранку п’ятниці, після того як Ізраїль наказав мешканцям евакуювати райони напередодні військових операцій», — йдеться в оновленому звіті гуманітарного агентства ООН.

«Гуманітарні партнери повідомляють, що кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) значно зросла за останні 24 години; однак точна кількість невідома», – йдеться в ньому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Армія оборони Ізраїлю: евакуаційний коридор на півночі Гази діє з 10:00 до 13:00

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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