ООН: более 400 мирных жителей погибли в Украине с начала российского вторжения

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"В период с 04:00 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24:00 6 марта 2022 (по местному времени), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1207 жертв среди гражданского население в стране: 406 погибших и 801 ранены", - говорится в сообщении.

Детали

Это количество включает:

- всего 406 убитых (77 мужчин, 45 женщин, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 15 детей и 257 взрослых, пол которых пока неизвестен)

- всего 801 ранен (72 мужчины, 51 женщина, 11 девушек и 2 мальчика, а также 29 детей и 636 взрослых, пол которых пока неизвестен)

По данным Управления, в Донецкой и Луганской областях - 93 погибших и 435 раненых, в других регионах Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Житомирская области), находившиеся под контролем правительства на момент гибели – 313 погибших и 366 раненых.

Последние данные Верховного комиссара ООН по правам человека, имеющего мониторинговую миссию в Украине, охватывают период с 24 февраля по 6 марта.

Ранее

В воскресенье в отчете Управления сообщалось о 364 подтвержденных смертях.