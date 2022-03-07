ООН: более 400 мирных жителей погибли в Украине с начала российского вторжения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Управление ООН по правам человека заявило в понедельник, что подтвердило смерть 406 мирных жителей, в том числе 27 детей, в Украине с начала российского вторжения 24 февраля, но назвало реальную цифру, вероятно, гораздо выше, пишет УНН со ссылкой на отчет Управления.
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"В период с 04:00 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24:00 6 марта 2022 (по местному времени), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1207 жертв среди гражданского население в стране: 406 погибших и 801 ранены", - говорится в сообщении.
Детали
Это количество включает:
- всего 406 убитых (77 мужчин, 45 женщин, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 15 детей и 257 взрослых, пол которых пока неизвестен)
- всего 801 ранен (72 мужчины, 51 женщина, 11 девушек и 2 мальчика, а также 29 детей и 636 взрослых, пол которых пока неизвестен)
По данным Управления, в Донецкой и Луганской областях - 93 погибших и 435 раненых, в других регионах Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Житомирская области), находившиеся под контролем правительства на момент гибели – 313 погибших и 366 раненых.
Последние данные Верховного комиссара ООН по правам человека, имеющего мониторинговую миссию в Украине, охватывают период с 24 февраля по 6 марта.
Ранее
В воскресенье в отчете Управления сообщалось о 364 подтвержденных смертях.