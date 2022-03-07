ООН: понад 400 мирних жителів загинули в Україні з початку російського вторгнення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Управління ООН з прав людини заявило в понеділок, що підтвердило смерть 406 мирних жителів, у тому числі 27 дітей, в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого, але назвало реальну цифру, ймовірно, набагато вищою, пише УНН з посиланням на звіт Управління.
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"У період з 04:00 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24:00 6 березня 2022 року (за місцевим часом), Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1207 жертв серед цивільного населення в країні: 406 загиблих і 801 поранений", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Ця кількість включає:
- всього 406 вбитих (77 чоловіків, 45 жінок, 8 хлопчиків і 4 дівчинки, а також 15 дітей і 257 дорослих, стать яких поки невідома)
- загалом 801 поранений (72 чоловіки, 51 жінка, 11 дівчат і 2 хлопчика, а також 29 дітей і 636 дорослих, стать яких поки невідома)
За даними Управління, у Донецькій і Луганській областях - 93 загиблих і 435 поранених, в інших регіонах України (місто Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Житомирська області), які перебували під контролем уряду на момент загибелі - 313 загиблих та 366 поранених.
Останні дані Верховного комісара ООН з прав людини, який має моніторингову місію в Україні, охоплюють період з 24 лютого по 6 березня.
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У неділю у звіті Управління повідомлялося про 364 підтверджених смертей.