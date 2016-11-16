ООН после ПАСЕ назвала Россию государством-агрессором - В.Арьев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. ООН вторая после ПАСЕ признала Россию государством-агрессором, а Крым - временно оккупированным. Об этом в своем Facebook сообщил глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, передает УНН.
"Украина имеет новую победу во внешней политике. После ПАСЕ теперь ООН назнала Россию государством-агрессором, а полуостров временно оккупированным", - написал В.Арьев.
По мнению главы делегации, решение, опубликованное на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН - это "еще один шаг к деоккупации Крыма".
Напомним, 16 ноября комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по оккупированному Крыму.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко назвал принятие резолюции о правах человека в Крыму настоящей победой.