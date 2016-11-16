ООН після ПАРЄ назвала Росію державою-агресором – В.Ар’єв
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. ООН друга після ПАРЄ визнала Росію державою-агресором, а Крим — тимчасово окупованим. Про це у своєму Facebook повідомив голова делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв, передає УНН.
“Україна має нову перемогу у зовнішній політиці. Після ПАРЄ тепер ООН назвала Росію державою-агресором, а півострів тимчасово окупованим”, — написав В.Ар’єв.
На думку голови делегації, рішення, оприлюднене на засіданні Третього комітету Генасамблеї ООН, — це “ще один крок до деокупації Криму”.
Нагадаємо, 16 листопада комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо окупованого Криму.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко назвав прийняття резолюції про права людини в Криму справжньою перемогою.