ООН: переговорщики по Сирии близки к согласованию итоговой декларации в Астане
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Стороны близки к согласованию итогового документа встречи по сирийскому урегулированию, что проходит в столице Казахстана. Об этом заявил спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Эндрю де Мистура, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Мы недалеки от итоговой декларации, выполнено много работы. Если будет принят такой вариант документа, который мы видим, это вселяет оптимизм", - сказал он.
По его словам, работа идет над "документом, который позволит установить более устойчивое прекращение огня".
"Каждый момент в непосредственной публикации документа очень важен, ведь речь идет не просто о бумагах, а о прекращении огня, то есть о спасении жизней. Наверное, мы завершим встречу сегодня, если хорошо поработаем", - добавил Э.де Мистура.
Напомним, 24 января сирийские переговоры в Астане возобновились с участием делегации Дамаска.