ООН: переговорщики по Сирии близки к согласованию итоговой декларации в Астане

"Мы недалеки от итоговой декларации, выполнено много работы. Если будет принят такой вариант документа, который мы видим, это вселяет оптимизм", - сказал он.

По его словам, работа идет над "документом, который позволит установить более устойчивое прекращение огня".

"Каждый момент в непосредственной публикации документа очень важен, ведь речь идет не просто о бумагах, а о прекращении огня, то есть о спасении жизней. Наверное, мы завершим встречу сегодня, если хорошо поработаем", - добавил Э.де Мистура.

Напомним, 24 января сирийские переговоры в Астане возобновились с участием делегации Дамаска.