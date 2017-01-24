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ООН: переговірники щодо Сирії близькі до узгодження підсумкової декларації в Астані

Київ • УНН

 • 8783 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Сторони близькі до узгодження підсумкового документа зустрічі з сирійського врегулювання, що проходить в столиці Казахстану. Про це заявив спецпосланець Генерального секретаря ООН щодо Сирії Стаффан де Містура, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Ми недалекі від підсумкової декларації, виконано багато роботи. Якщо буде прийнятий такий варіант документа, який ми бачимо, це вселяє оптимізм", - сказав він.

З його слів, робота йде над "документом, який дозволить встановити більш стійке припинення вогню".

"Кожен момент до безпосередньої публікації документа дуже важливий, адже йдеться не просто про папери, а про припинення вогню, тобто про порятунок життів. Напевно, ми завершимо зустріч сьогодні, якщо добре попрацюємо", - додав С.де Містура.

Нагадаємо, 24 січня сирійські переговори в Астані поновилися за участю делегації Дамаска.

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