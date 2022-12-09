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ООН предупреждает о рекордном голоде в следующем году в Западной и Центральной Африке

ООН предупреждает о рекордном голоде в следующем году в Западной и Центральной Африке

Киев • УНН

 • 591001 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В 2023 году около 25 500 человек будут испытывать катастрофический голод во время неурожайного сезона в июне-августе в Западной и Центральной Африке. Об этом сообщает пресс-служба ООН, информирует УНН

Цитата

«Перспективы продовольственной и пищевой безопасности на 2023 год очень тревожны, и это должно стать последним тревожным звоночком для правительств региона и их партнеров. Усиление устойчивости сообществ должно стать единственной и общей целью для всех нас, если мы хотим вернуть эту ситуацию из пропасти, пока не стало слишком поздно», - сказал региональный директор Всемирной продовольственной программы в регионе Западной Африки Крис Никой.

Детали 

ООН призывает правительства по всему региону увеличить поддержку и инвестиции в программы продовольственной безопасности и питания.

Отмечается, что причиной кризиса является постоянное отсутствие безопасности, климатические потрясения, высокие цены на продукты питания, экономические последствия пандемии COVID-19 и последствия войны в Украине.

В Бенине, Кот-д'Ивуаре, Гане, Гвинее, Гвинее-Бисау, Либерии, Сьерра-Леоне и Того анализ показывает 20-процентное увеличение продовольственной безопасности в последнем квартале года по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Огромный регион Сахель, что тянется через континент с запада на восток, «балансирует на грани полномасштабной катастрофы», по словам Роберта Гуэя, субрегионального координатора ФАО для Западной Африки. В большинстве стран доступность продуктов питания снижается, а цены на удобрения растут.

«Это может негативно повлиять на урожаи следующего года и усугубить и без того тяжелую ситуацию для многих сельских громад», - подчеркнул он, добавив, что «мы должны действовать сейчас, чтобы укрепить средства к существованию в селе, пока не поздно».

Партнеры из ООН добавили, что острое недоедание у детей в возрасте до пяти лет вызывает беспокойство, особенно в странах Сахеля и Нигерии. Глобальный уровень острого недоедания также превышает 10% во многих районах вокруг бассейна озера Чад, включающего Нигер, Нигерию и Чад, а также приграничные территории между Буркина-Фасо, Мали и Нигером.

Региональный директор ЮНИСЕФ в Западной и Центральной Африке Мари-Пьер Пуарье сообщила, что последние данные свидетельствуют о неприемлемо высоком уровне тяжелого истощения детей во многих странах.

ООН и их партнеры обязуются решить этот беспрецедентный продовольственный и пищевой кризис.

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