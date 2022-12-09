ООН пепереджає про рекордний голод наступного року в Західній і Центральній Африці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В 2023 році близько 25 500 людей зазнають катастрофічного голоду під час неврожайного сезону в червні-серпні в Західній і Центральній Африці. Про це повідомляє пресслужба ООН, інформує УНН.
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«Перспективи продовольчої та харчової безпеки на 2023 рік надзвичайно тривожні, і це має стати останнім тривожним дзвіночком для урядів регіону та їхніх партнерів. Посилення стійкості спільнот має стати єдиною та спільною метою для всіх нас, якщо ми хочемо повернути цю ситуацію з прірви, поки не стало надто пізно», - сказав регіональний директор Всесвітньої продовольчої програми у регіоні Західної Африки Кріс Нікой.
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ООН закликає уряди в усьому регіоні збільшити підтримку та інвестиції в програми продовольчої безпеки та харчування.
Зазначається, що причиною кризи є постійна відсутність безпеки, кліматичні потрясіння, високі ціни на продукти харчування, економічні наслідки пандемії COVID-19 і наслідки війни в Україні.
У Беніні, Кот-д’Івуарі, Гані, Гвінеї, Гвінеї-Бісау, Ліберії, Сьєрра-Леоне та Того аналіз показує 20-відсоткове збільшення продовольчої безпеки в останньому кварталі року порівняно з тим самим періодом 2021 року.
Величезний регіон Сахель, що тягнеться через континент із заходу на схід, «балансує на межі повномасштабної катастрофи», за словами Роберта Гуея, субрегіонального координатора ФАО для Західної Африки. У більшості країн доступність продуктів харчування зменшується, а ціни на добрива зростають.
«Це може негативно вплинути на врожаї наступного року та погіршити і без того важку ситуацію для багатьох сільських громад», - наголосив він, додавши, що «ми повинні діяти зараз, щоб зміцнити засоби до існування в селі, поки не пізно».
Партнери з ООН додали, що гостре недоїдання у дітей віком до п'яти років викликає занепокоєння, особливо в країнах Сахеля та Нігерії. Глобальний рівень гострого недоїдання також перевищує 10% у багатьох районах навколо басейну озера Чад, що охоплює Нігер, Нігерію та Чад, а також прикордонні території між Буркіна-Фасо, Малі та Нігером.
Регіональний директор ЮНІСЕФ у Західній та Центральній Африці Марі-П’єр Пуар’є повідомила, що останні дані свідчать про високий рівень тяжкого виснаження дітей у багатьох країнах.
ООН та їхні партнери зобов’язуються вирішити цю безпрецедентну продовольчу та харчову кризу.
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