ООН пепереджає про рекордний голод наступного року в Західній і Центральній Африці

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16962 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 50641 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 89847 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 140804 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 165718 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 341565 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218395 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193181 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 326648 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458982 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 76392 перегляди

Нідерланди направлять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників

31 березня, 13:53 • 31584 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 35305 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 35806 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 34630 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 341549 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 326639 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 544523 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 675513 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695751 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 76392 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113733 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198789 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224835 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217848 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

ООН пепереджає про рекордний голод наступного року в Західній і Центральній Африці

ООН пепереджає про рекордний голод наступного року в Західній і Центральній Африці

Київ • УНН

 • 591002 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. В 2023 році близько 25 500 людей зазнають катастрофічного голоду під час неврожайного сезону в червні-серпні в Західній і Центральній Африці. Про це повідомляє пресслужба ООН, інформує УНН

Цитата

«Перспективи продовольчої та харчової безпеки на 2023 рік надзвичайно тривожні, і це має стати останнім тривожним дзвіночком для урядів регіону та їхніх партнерів. Посилення стійкості спільнот має стати єдиною та спільною метою для всіх нас, якщо ми хочемо повернути цю ситуацію з прірви, поки не стало надто пізно», - сказав регіональний директор Всесвітньої продовольчої програми у регіоні Західної Африки Кріс Нікой.

Деталі

ООН закликає уряди в усьому регіоні збільшити підтримку та інвестиції в програми продовольчої безпеки та харчування.

Зазначається, що причиною кризи є постійна відсутність безпеки, кліматичні потрясіння, високі ціни на продукти харчування, економічні наслідки пандемії COVID-19 і наслідки війни в Україні.

У Беніні, Кот-д’Івуарі, Гані, Гвінеї, Гвінеї-Бісау, Ліберії, Сьєрра-Леоне та Того аналіз показує 20-відсоткове збільшення продовольчої безпеки в останньому кварталі року порівняно з тим самим періодом 2021 року.

Величезний регіон Сахель, що тягнеться через континент із заходу на схід, «балансує на межі повномасштабної катастрофи», за словами Роберта Гуея, субрегіонального координатора ФАО для Західної Африки. У більшості країн доступність продуктів харчування зменшується, а ціни на добрива зростають.

«Це може негативно вплинути на врожаї наступного року та погіршити і без того важку ситуацію для багатьох сільських громад», - наголосив він, додавши, що «ми повинні діяти зараз, щоб зміцнити засоби до існування в селі, поки не пізно».

Партнери з ООН додали, що гостре недоїдання у дітей віком до п'яти років викликає занепокоєння, особливо в країнах Сахеля та Нігерії. Глобальний рівень гострого недоїдання також перевищує 10% у багатьох районах навколо басейну озера Чад, що охоплює Нігер, Нігерію та Чад, а також прикордонні території між Буркіна-Фасо, Малі та Нігером.

Регіональний директор ЮНІСЕФ у Західній та Центральній Африці Марі-П’єр Пуар’є повідомила, що останні дані свідчать про  високий рівень тяжкого виснаження дітей у багатьох країнах.

ООН та їхні партнери зобов’язуються вирішити цю безпрецедентну продовольчу та харчову кризу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф гальмує роботу «зернової ініціативи», в черзі понад 80 суден

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33