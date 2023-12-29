ООН осудила дроновую и ракетную атаку России на Украину

Эксклюзив
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
  •  101772 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
  •  116640 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  167828 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  217968 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  234427 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  243891 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  212004 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  209413 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  192592 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  192549 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  197508 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  179678 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  169023 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  152066 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  133309 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
oon-osudila-napadenie-rossii-na-ukrainu

ООН осудила дроновую и ракетную атаку России на Украину

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 21:54  •  16049 просмотра

Read in English

ООН раскритиковала недавние атаки России в Украине, сообщив о 31 погибшем гражданском и 160 раненых.

Во время экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине, которое состоялось поздно вечером в пятницу, помощник генсека ООН Мохамед Хиари осудил нападение России на Украину, которое произошло за последние сутки, передает УНН.

К сожалению, сегодняшние ужасные атаки были лишь последними в серии эскалационных атак со стороны России

сказал Хиари.

Он отметил, что по меньшей мере 31 гражданский был убит и 160 человек получили ранения в результате крупнейшего российского авиаудара с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Справка

Украина подала запрос на проведение заседания Совета безопасности Организации объединенных наций 29 декабря. Заседание провели по поводу ракетной и дроновой атаки России, которая привела к большому количеству гражданским жертвам и разрушениям гражданской инфраструктуры.

Более тридцати стран-участниц ООН призывают собрать экстренное заседание СБ ООН по нападениям россии на Украину29 декабрь 2023, 18:44 • 46044 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
ООН засудила дронову і ракетну атаку Росії на Україну
UN condemns Russia's missile and drone attacks on Ukraine
Новости по теме

ООН осудила дроновую и ракетную атаку России на Украину

ООН раскритиковала недавние атаки России в Украине, сообщив о 31 погибшем гражданском и 160 раненых.

Война •   •  16049 просмотра
ООН осудила дроновую и ракетную атаку России на Украину

Корниенко об идее отправить нардепов на фронт

Александр Корниенко заявил, что нет юридических оснований для мобилизации народных депутатов, но признает общественный запрос на большую подотчетность парламентариев на фоне политического недовольства в Украине.

Война •   •  17370 просмотра
Корниенко об идее отправить нардепов на фронт

Глава Пентагона и министр обороны Украины пообщались по телефону

Министр обороны США Остин и министр обороны Украины Умеров обсудили вопросы поддержки Украины в условиях российских воздушных атак, пообещав поддерживать постоянные контакты.

Политика •   •  15622 просмотра
Глава Пентагона и министр обороны Украины пообщались по телефону

Канада продолжит поддерживать Украину - министр обороны

Министр обороны Канады Билл Блэр осудил нападения России на украинские города и заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Канады.

Война •   •  15398 просмотра
Канада продолжит поддерживать Украину - министр обороны

Во Львове обломки российской ракеты уничтожили дерево памяти погибших воинов - Нацгвардия

Российская ракета уничтожила памятное дерево во Львове, посвященное погибшему украинскому гвардейцу Руслану Степуле.

Война •   •  20110 просмотра
Во Львове обломки российской ракеты уничтожили дерево памяти погибших воинов - Нацгвардия

В Белгороде взрывы, сообщают о воздушных целях на подлете к городу

Противовоздушная оборона России якобы перехватила цели вблизи Белгорода воздушные цели. Один человек погиб и один был ранен.

Война •   •  20125 просмотра
В Белгороде взрывы, сообщают о воздушных целях на подлете к городу

Президент Аргентины официально отклонил приглашение присоединиться к БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Майли отклонил приглашение Аргентины присоединиться к БРИКС, сосредоточившись на укреплении связей с Вашингтоном.

Политика •   •  18367 просмотра
Президент Аргентины официально отклонил приглашение присоединиться к БРИКС

Сумщина: в регионе прогремело более восьмидесяти взрывов

Российские войска обстреляли восемь громад Сумской области, осуществив 20 атак применив минометы, артиллерию и самоходные орудия, что привело к разрушениям и ранениям.

Война •   •  20073 просмотра
Сумщина: в регионе прогремело более восьмидесяти взрывов

В Брянской области россии якобы сбили четвертый украинский дрон за сутки

По сообщениям, российская противовоздушная оборона сбила четвертый украинский беспилотник за 24 часа над Брянском, жертв и повреждений не зафиксировано.

Политика •   •  21226 просмотра
В Брянской области россии якобы сбили четвертый украинский дрон за сутки

Херсон под российским обстрелом, враг бьет с левого берега

Херсон находится под российским обстрелом с оккупированного левого берега, слышны взрывы, объявлена воздушная тревога.

Война •   •  23993 просмотра
Херсон под российским обстрелом, враг бьет с левого берега