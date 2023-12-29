ООН осудила дроновую и ракетную атаку России на Украину
Киев • УНН
ООН раскритиковала недавние атаки России в Украине, сообщив о 31 погибшем гражданском и 160 раненых.
Во время экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине, которое состоялось поздно вечером в пятницу, помощник генсека ООН Мохамед Хиари осудил нападение России на Украину, которое произошло за последние сутки, передает УНН.
К сожалению, сегодняшние ужасные атаки были лишь последними в серии эскалационных атак со стороны России
Он отметил, что по меньшей мере 31 гражданский был убит и 160 человек получили ранения в результате крупнейшего российского авиаудара с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Справка
Украина подала запрос на проведение заседания Совета безопасности Организации объединенных наций 29 декабря. Заседание провели по поводу ракетной и дроновой атаки России, которая привела к большому количеству гражданским жертвам и разрушениям гражданской инфраструктуры.
Более тридцати стран-участниц ООН призывают собрать экстренное заседание СБ ООН по нападениям россии на Украину29 декабрь 2023, 18:44 • 46044 просмотра
ООН осудила дроновую и ракетную атаку России на Украину
ООН раскритиковала недавние атаки России в Украине, сообщив о 31 погибшем гражданском и 160 раненых.
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