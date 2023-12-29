Более тридцати стран-участниц ООН призывают собрать экстренное заседание СБ ООН по нападениям россии на Украину
Киев • УНН
Украина и более 30 стран мира требуют созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН относительно смертоносных атак россии на украинские города.
Украина и еще три десятка государств-членов ООН призывают собрать экстренное заседание СБ ООН из-за ракетной и дроновой атаке россии по мирным украинским городам. Об этом в соцсети Х сообщил глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба, передает УНН.
Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к Эквадорскому Председательству с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаки россии, которая привела к большому количеству гражданских жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.
Дополнительно
По подсчетам МВД в результате масштабного авиаудара рф по Украине в ночь на 29 декабря, погибло по меньшей мере 30 человек, еще 160 получили ранения.
В МИД Украины атаку 29 декабря назвали одной одной из самых масштабных ракетных атак по украинским городам и селам за все время полномасштабного вторжения.
В воздушное пространство Польши, вероятно, вторглась российская ракета - начальник Генштаба страны29 декабрь 2023, 14:15 • 21056 просмотров
Напомним,
На фоне мощной ракетной российской атаки глава МИД Дмитрий Кулеба и Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель договорились активизировать усилия для поставки в Украину дополнительных систем ПВО.
Более тридцати стран-участниц ООН призывают собрать экстренное заседание СБ ООН по нападениям россии на Украину
Украина и более 30 стран мира требуют созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН относительно смертоносных атак россии на украинские города.
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