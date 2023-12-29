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Более тридцати стран-участниц ООН призывают собрать экстренное заседание СБ ООН по нападениям россии на Украину

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 18:44  •  25211 просмотра

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Украина и более 30 стран мира требуют созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН относительно смертоносных атак россии на украинские города.

Украина и еще три десятка государств-членов ООН призывают собрать экстренное заседание СБ ООН из-за ракетной и дроновой атаке россии по мирным украинским городам. Об этом в соцсети Х сообщил глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к Эквадорскому Председательству с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаки россии, которая привела к большому количеству гражданских жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.

- написал Кулеба в соцсети Х.

Дополнительно

По подсчетам МВД в результате масштабного авиаудара рф по Украине в ночь на 29 декабря, погибло по меньшей мере 30 человек, еще 160 получили ранения. 

В МИД Украины атаку 29 декабря назвали одной одной из самых масштабных ракетных атак по украинским городам и селам за все время полномасштабного вторжения. 

В воздушное пространство Польши, вероятно, вторглась российская ракета - начальник Генштаба страны29 декабрь 2023, 14:15 • 21056 просмотров

Напомним,

На фоне мощной ракетной российской атаки глава МИД Дмитрий Кулеба и Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель договорились активизировать усилия для поставки в Украину дополнительных систем ПВО. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Понад тридцять країн-учасниць ООН закликають зібрати екстрене засідання РБ ООН щодо нападів росії на Україну
More than thirty UN member states call for an emergency meeting of the UN Security Council on Russia's attacks on Ukraine
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