Более тридцати стран-участниц ООН призывают собрать экстренное заседание СБ ООН по нападениям россии на Украину

Украина и еще три десятка государств-членов ООН призывают собрать экстренное заседание СБ ООН из-за ракетной и дроновой атаке россии по мирным украинским городам. Об этом в соцсети Х сообщил глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к Эквадорскому Председательству с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаки россии, которая привела к большому количеству гражданских жертв и разрушений гражданской инфраструктуры. - написал Кулеба в соцсети Х.

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По подсчетам МВД в результате масштабного авиаудара рф по Украине в ночь на 29 декабря, погибло по меньшей мере 30 человек, еще 160 получили ранения.

В МИД Украины атаку 29 декабря назвали одной одной из самых масштабных ракетных атак по украинским городам и селам за все время полномасштабного вторжения.

В воздушное пространство Польши, вероятно, вторглась российская ракета - начальник Генштаба страны

Напомним,

На фоне мощной ракетной российской атаки глава МИД Дмитрий Кулеба и Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель договорились активизировать усилия для поставки в Украину дополнительных систем ПВО.