ООН и ЕС призывают не допустить появления ядерных материалов на "черных рынках"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105725 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109838 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112551 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113508 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141444 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114998 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139995 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144948 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130346 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130373 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
ООН и ЕС призывают не допустить появления ядерных материалов на "черных рынках"

ООН и ЕС призывают не допустить появления ядерных материалов на "черных рынках"

Киев  •  УНН

 • 8817 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Европейский союз и ООН выступили с инициативой по предотвращению актов ядерного терроризма, угроза которых вполне реальна. Их совместный проект призван укрепить законодательную базу и пограничный контроль, а также наладить каналы обмена информацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу ООН. 

"Риск того, что террористы могут получить доступ к ядерным и радиоактивным материалам – серьезная угроза человечеству, международному миру и безопасности. К сожалению, мы знаем, что вероятность попадания таких материалов в руки террористов реальна", - заявил на церемонии открытия мероприятия Владимир Воронков, Глава Контртеррористического Управления Организации Объединенных Наций.

Авторы инициативы – ООН и ЕС - призвали все страны ратифицировать и в полной мере выполнять Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма. Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. На сегодняшний день Конвенцию ратифицировали 115 государств.

Совместный проект будет осуществляться в течение следующих трех лет. Европейский союз принял решение выделить на его финансирование 5 миллионов евро. В ООН неоднократно подчеркивали, что государства должны укрепить международное сотрудничество с тем, чтобы обеспечить сохранность ядерных и других радиоактивных материалов и не допустить их попадания на "черные рынки".

Как сообщал УНН, вчера прошло 33 года со дня Чернобыльской катастрофы.

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